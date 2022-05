Con Orchestra Toscana 16 concerti in Ville Medicee

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAG - Musica classica da Mozart a Beethoven, da Haydn a Prokof'ev, in 16 concerti, in programma da maggio ad agosto, allestiti nei giardini di otto ville medicee toscane. E' il programma della sesta edizione di 'Ville e Giardini incantati' promossa dall'Orchestra della Toscana.

Ospiti di questa edizione, si spiega in una nota, direttori come la toscana Beatrice Venezi, bacchetta ospite principale dell'Ort, Pier Carlo Orizio direttore artistico del festival Pianistico internazionale di Brescia e Bergamo; ma anche lo spagnolo Jaume Santonja alla guida, fra le altre, dell'Orchestra nazionale Basca. Spetta a villa La Petraia il compito di aprire la rassegna sabato 21 maggio, con replica il sabato successivo, alla villa medicea di Poggio a Caiano. Sul podio Venezi che guida l'Ort e il violoncello della venticinquenne britannica Laura van der Heijden in un programma omaggio al classicismo italiano.

A giugno poi dieci concerti vedranno protagonisti alcune prime parti dell'Ort e gli esterni delle ville medicee di Artimino, Cerreto Guidi, Poggio a Caiano, La Petraia e di Poggio Imperiale a Firenze. Si parte il 9 e 11 giugno con il clarinettista Emilio Checchini, solista nel 'Concerto K.622' di Mozart; sul podio Pier Carlo Orizio, che chiude il concerto con la 'Sinfonia Classica' di Prokof'ev. Dal 17 al 21 giugno il primo violoncello Luca Provenzani si fa interprete del 'Concerto n.2' di Haydn, segue poi la 'Settima sinfonia' di Beethoven; sul podio il giovane direttore spagnolo Jaume Santonja. In chiusura il 6 agosto gran finale nel parco mediceo di Pratolino con le musiche di Brahams e Mendelssohn dirette da Daniele Giorgi.

