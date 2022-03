Investito da un'auto, morto ciclista nel Livornese

(ANSA) - LIVORNO, 23 MAR - Un ciclista di 66 anni è morto in un incidente stradale nella zona industriale di San Vincenzo (Livorno), in via Pitagora, all'incrocio con l'Aurelia.

L'uomo, residente a Venturina, sarebbe stato investito da un'auto. Sul posto i volontari della Cri di Venturina, con il medico che ha constatato il decesso. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di San Vincenzo e i carabinieri. La vittima, secondo quanto spiegato, non aveva con sé i documenti. A travolgere il 66enne, che è morto sul colpo, un'auto condotta da una donna: secondo quanto emerge dai primi accertamenti della polizia municipale, il veicolo non avrebbe rispettato la precedenza investendo il ciclista. La donna che si è subito fermata, è stata soccorsa in stato di choc. (ANSA).