In Toscana altri 13 decessi per Covid, ricoveri sempre in calo

(ANSA) - FIRENZE, 19 FEB - Sono 3.050, età media 37 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 13 decessi: 9 uomini e 4 donne con un'età media di 78,2 anni.

Dall'inizio dell'epidemia nella regione sono 834.334 i contagi e 8.780 i deceduti. Continua il calo dei ricoveri che oggi sono 1.021 (23 in meno rispetto a ieri), di cui 61 in terapia intensiva (-5). Gli attualmente positivi sono 50.648, -7,1% rispetto a ieri, mentre i guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 774.906 (92,9% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 8.647 tamponi molecolari e 20.516 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,5% è risultato positivo. Sono invece 5.518 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 55,3% è risultato positivo.

Dei 3.050 nuovi positivi il 32% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 13% tra 60 e 79 anni, e il 4% ha 80 anni o più). A livello provinciale Firenze conta 634 casi in più, Prato 161, Pistoia 170, Massa-Carrara 142, Lucca 407, Pisa 373, Livorno 382, Arezzo 326, Siena 228 e Grosseto 227. Complessivamente, 49.627 persone (-3.856) sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Sono 12.428 (-263) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. (ANSA).