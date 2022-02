In Toscana 3.691 nuovi casi Covid, tasso al 10,75%

(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - Sono 3.691 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 34.321 test di cui 10.296 tamponi molecolari e 24.025 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,75% (54,9% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani.

Rispetto a ieri i casi sono in lieve aumento ma sostanzialmente stabili (erano 3.328), così come per i test effettuati (erano 32.077) e il tasso di positività (era 10,38%).

