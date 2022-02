Uomo gravemente ferito in strada a Firenze, ipotesi pestaggio

(ANSA) - FIRENZE, 04 FEB - Un 35enne è stato trovato privo dei coscienza e gravemente ferito ieri mattina all'alba a Firenze, in via Michetti nella zona dell'Isolotto. Sull'episodio indaga la polizia. Secondo quanto appreso, l'ipotesi investigativa principale sarebbe quella che sia stato vittima di un pestaggio, sebbene non si esclude che le ferite possano essere state provocate da una caduta dall'alto. L'uomo, italiano, versa in pericolo di vita. (ANSA).