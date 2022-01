Scontro fra auto a Lucca, morta una ragazza di 18 anni

(ANSA) - LUCCA, 31 GEN - Una ragazza di 18 anni è morta in uno scontro fra due auto domenica sera a San Lorenzo a Vaccoli, vicino a Lucca. Nello stesso incidente sono rimasti feriti altri quattro giovani. Due di loro sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale di Pisa. Le due auto, una Volkswagen Polo su cui viaggiavano i quattro giovani, e una Mercedes, si sono scontrate in via del Brennero. All'impatto hanno assistito alcuni automobilisti in transito e persone che stavano cenando in un locale. Subito allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivate cinque ambulanze, tre da Lucca e due perfino da Pisa.

La 18enne, Rebecca Cucchi, di Lucca, è apparsa subito la più grave. Era in condizioni disperate, nonostante la corsa in ospedale a Lucca i medici non hanno potuto salvarle la vita.

Altri due sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco in gravi condizioni: dopo un primo ricovero al pronto soccorso di Lucca, sono stati trasferiti d'urgenza a Pisa per la gravità delle loro condizioni. Soccorsi dal 118 anche gli altri feriti coinvolti. (ANSA).