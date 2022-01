Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 31 GEN - Casi Covid dimezzati così come i tamponi effettuati in Toscana nelle ultime 24 ore. In psrtticolare il bollettino diffuso dalla Regione registra 4.109 nuovi contagi su 31.951 test di cui 19.072 tamponi molecolari e 12.879 test rapidi. Nel report precedente i casi erano 8.404 su 65.658 tamponi. Resta invece in pratica invariato il tasso di positività: oggi è al 12,86% (62,7% sulle prime diagnosi), ieri era al 12,80%.

Purtroppo si registrano ancora tanti decessi: sono 27 i morti tra i pazienti Covid nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 8.263. Crescono anche i ricoveri: sono 1.477, 51 in più rispetto a ieri, di cui 112 in terapia intensiva, +1.

Intanto anche in Toscana si dibatte sulle regole per la scuola in presenza di casi positivi in classe. "Grazie alle terze dosi, al green pass e alle nuove regole che ci siamo dati, gli effetti della variante Omicron stanno progressivamente diminuendo. E siamo riusciti a non chiudere la scuola. Ora però servono nuove regole per i nostri studenti, più chiare, semplici, che permettano ai vaccinati e ai guariti di rimare in classe", afferma il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Una richiesta che arriva anche dal Pd toscano che chiede "regole uguali per le scuole dalla primaria alle superiori e accorciamento della quarantena delle classi subito, con la prospettiva a breve delle lezioni in presenza sempre per bambini e ragazzi vaccinati o già contagiati da Covid". (ANSA).