Fiorentina pareggia 1-1 a Cagliari

Due rigori sbagliati, uno per parte. E un gol a testa. Con il fischiatissimo ex Sottil che, con la Fiorentina in dieci per il rosso a Odriozola, replica al gol a inizio ripresa di Joao Pedro. Risultato uno a uno Cagliari-Fiorentina. Squadra di casa che si morde le mani per avere fallito il match point con il penalty sbagliato da Joao Pedro, in odore di prima chiamata in nazionale. E poco prima con un errore di Dalbert, altro ex. Al 13' il momento più bello della partita: giocatori e tifosi fermi a ricordare e applaudire Astori, giocatore viola e rossoblu.

"Abbiamo portato a casa un risultato positivo in una difficile situazione. Lontano dal Franchi forse possiamo migliorare qualcosa". È la lettura della gara da parte del tecnoco della Fiorentina, Vincenzo Italiano.