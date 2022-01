Toscana: morti altri 29 pazienti Covid, 600.000 contagi in tutto

(ANSA) - FIRENZE, 18 GEN - Non si ferma l'aumento dei decessi in Toscana tra i pazienti Covid: rispetto al report diffuso ieri dalla Regione se ne registrano altri 29 - 9 uomini e 20 donne con un'età media di 84,5 anni, residenti a Firenze (7), Pistoia (4), Lucca (2), Pisa (8), Livorno (3), Grosseto (4) mentre una persona risiedeva fuori Toscana - che portano il totale a 7.892.

Superano poi quota 600.000 i contagi da inizio pandemia: con i nuovi 14.799 contagi siamo a 601.840 casi di positività. I nuovi casi hanno un'età media di 35 anni circa: 29% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più. Crescono sempre, ma in modo più contenuto, i ricoveri: sono 1.449, 8 in più rispetto a ieri, di cui 131 in terapia intensiva, 7 in meno. Questi alcuni dati diffusi dalla Regione.

I guariti crescono del 3,4% e raggiungono quota 414.133 (68,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 179.815, +0,6% rispetto a ieri. Complessivamente, 178.366 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.036 in più rispetto a ieri, più 0,6%). Sono 29.931 (2.412 in più rispetto a ieri, più 8,8%) le persone, anch'esse isolate, perchè contatti di contagiati.

Riguardo alle singole province Firenze registra altri 4.334 casi in più rispetto a ieri e supera i 180.000 casi: per la previsione sono 180.919. Prato registra altri 956 contagi, Pistoia 1.224, Massa Carrara 593, Lucca 1.432, Pisa 1.955, Livorno 1.504, Arezzo 1.281, Siena 784, Grosseto 736. (ANSA).