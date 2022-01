Covid: Toscana, altri 6 morti, salgono ricoveri e intensive

(ANSA) - FIRENZE, 02 GEN - Altri 6.367 nuovi casi (età media 39 anni) e altri sei morti per Covid (età media in calo a 71,2 anni) in Toscana secondo il bollettino delle 24 ore della Regione. Continuano ad aumentare i ricoverati negli ospedali che ora sono 780 (+46 persone il saldo tra ingressi e uscite su ieri, pari al +6,3%) di cui 85 in terapia intensiva (+4 persone il saldo, pari al +4,9%).

Le ultime vittime sono due dell'area di Firenze e di Lucca, le altre a Prato e a Pistoia. Il totale dei morti sale a 7.568 dall'inizio della pandemia.

Coi nuovi casi delle 24 ore sale a 402.960 il numero totale dei positivi censiti finora (+1,6% sul giorno precedente). I guariti sono stati 440 nelle 24 ore, tutti a tampone negativo, e il totale cresce del +0,1% raggiungendo quota 300.595 (74,6% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 94.797, +6,7% rispetto a ieri. Oltre ai 780 ricoverati, le altre 94.017 persone positive sono in isolamento a casa "poiché - riferisce la Regione - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi" (+5.875 persone su ieri, +6,7%). Ci sono poi 49.035 persone (-1.528 su ieri, pari al -3%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

La Toscana si trova al nono posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 10.912 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 10.580 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 12.919 casi x100.000 abitanti, Pistoia con 12.457, Firenze con 11.611, la più bassa è quella di Grosseto con 7.528. (ANSA).