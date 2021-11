Papa Francesco a Firenze il 27 febbraio 2022

(ANSA) - FIRENZE, 15 NOV - Papa Francesco sarà a Firenze il 27 febbraio 2022 in occasione dell'incontro di vescovi e sindaci del Mediterraneo. Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, ha ricevuto conferma della visita. L'annuncio è stato accolto con "grande gioia" dall'arcivescovo di Firenze, card.Giuseppe Betori: "Il Santo Padre - ha detto - onora per la terza volta della sua presenza la diocesi e la città, gliene siamo grati e al tempo stesso sentiamo una particolare responsabilità". "L'annuncio della presenza di Papa Francesco alla conferenza della Cei 'Mediterraneo frontiera di pace' e al contestuale summit internazionale dei sindaci del Mediterraneo, prelude a un evento storico nel segno del sindaco 'santo' La Pira", le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella.

Questo il programma comunicato per il 27 febbraio: il Papa, dopo essere atterrato in elicottero alle 8 nello stadio Ridolfi in forma privata, sarà alle 8.30, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio per incontrare i vescovi e i sindaci e pronunciare il suo discorso. Successivamente, nella Sala Leone X, saluterà alcuni sindaci. Alle 9.30, nella Sala D'Arme, è previsto poi l'incontro con le famiglie di profughi e rifugiati, al quale seguirà, alle 10.30, la celebrazione della messa nella Basilica di Santa Croce. Al termine, sul sagrato della Basilica, il Pontefice reciterà la preghiera dell'Angelus. Alle 12.30 la partenza da Firenze sempre in elicottero con decollo dallo stadio Ridolfi. (ANSA).