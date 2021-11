Cade da capannone, muore davanti al figlio

(ANSA) - FIRENZE, 04 NOV - Un uomo di 67 anni, Francesco Ferrara, è morto oggi dopo una caduta da due metri di altezza mentre stava aiutando il figlio in piccoli lavori di ristrutturazione nell'area esterna di un capannone artigianale di proprietà della famiglia. Secondo le ricostruzioni, l'uomo avrebbe appoggiato una scala ad un parapetto che ha ceduto facendolo precipitare. Inutile l'arrivo dei soccorritori che non hanno potuto far niente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. (ANSA).