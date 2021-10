Covid: in Toscana 162 nuovi casi, tasso raddoppia a 2,09%

(ANSA) - FIRENZE, 11 OTT - I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono stati 162 su 7.745 esami effettuati di cui 5.075 tamponi molecolari e 2.670 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è salito al 2,09% (4,5% sulle prime diagnosi). E' quanto riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani.

Rispetto a ieri i nuovi positivi rilevati in Toscana sono oggi in calo (erano stati 208) ma su un numero nettamente inferiore di esami processati in laboratorio (erano stati fatti 19.889 test di cui 8.345 tamponi molecolari e 11.544 test rapidi), pertanto al rilevamento di oggi il tasso dei nuovi casi sui tamponi effettuati raddoppia (ieri era all'1,05%). (ANSA).