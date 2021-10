Covid: in Toscana altri 6 morti, terapie intensive invariate

(ANSA) - FIRENZE, 11 OTT - Altri 162 casi positivi (età media 42 anni) e altri 6 morti in Toscana nelle ultime 24 ore secondo il report della Regione. Le ultime vittime (età media 81,3 anni) sono state due a Firenze e una a Lucca, Pisa, Livorno e Arezzo.

In Toscana sono ora saliti a 284.620 i casi totali di positività (+0,1% sul giorno precedente, dato che segna incremento costante dell'aumento giornaliero di nuovi positivi).

Anche i guariti crescono dello 0,1% sul totale del giorno precedente e raggiungono quota 271.668: nelle 24 ore sono stati 258, tutti per tampone negativo.

Gli attualmente positivi sono oggi 5.740 (-1,7% su ieri, confermando la tendenza in graduale discesa giornaliera in corso da tempo). Tra loro i ricoverati sono 245 (+4 persone il saldo su ieri, +1,7%) di cui 25 in terapia intensiva (saldo invariato). Tra gli altri positivi 5.495 sono in isolamento a casa "poiché - afferma la Regione in un comunicato - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi" (-106 persone su ieri pari al -1,9%). Inoltre ci sono in quarantena domiciliare altre 12.671 persone (-245 su ieri pari al -1,9%) "anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate".

Sono 7.212 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.323 a Firenze, 641 a Prato, 661 a Pistoia, 534 a Massa Carrara, 691 a Lucca, 726 a Pisa, 425 a Livorno, 559 ad Arezzo, 350 a Siena, 209 a Grosseto, 93 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 196,6 x100.000 residenti contro il 221,6 per 100.000 della media italiana (12° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (281,3 per 100.000), Prato (250,3) e Firenze (235,6), il più basso a Grosseto (95,6).

