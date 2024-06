Euro 2024: Abodi, fiducia per Italia, Spalletti guida ideale

"Quando inizia una competizione non possiamo che essere ambiziosi d'altro canto non si gioca da soli ci sono altre Nazioni che hanno le stesse aspettative. Io però sono fiducioso perchè ho visto i ragazzi tranquilli e motivati con una guida molto forte dal punto di vista caratteriale". Alla vigilia della partita dell'Italia contro l'Albania a sostenere gli azzurri a Iserlohn c'è anche il ministro dello sport Andrea Abodi. "Gli azzurri tireranno fuori tutto quello che hanno e che hanno promesso a tutti, non solo a noi, ovvero di dare il meglio, quello secondo me è il dato fondamentale".

"Spalletti - aggiunge il ministro - è la guida ideale per una fase come questa per le caratteristiche dell'uomo associate a quelle del tecnico. Mi sembra ci sia una sintonia assoluta con tutta la squadra e questo credo sia un buon presupposto per un buon risultato che aspettiamo tutti. Quanto è importante la vittoria dell'Italia per il calcio italiano? Le vittorie nello sport sono motivo di orgoglio e promozione, sono convinto che noi andremo avanti e faremo la nostra parte dopo di che non dipenderà solo da noi".



