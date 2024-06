Incendio in un'autofficina a Milano, tre morti e tre feriti

È di tre morti e tre feriti il bilancio di un incendio divampato oggi in una autofficina a Milano, tra via Fra Galgario 8 e via Anguissola. Le vittime si trovavano all'interno di un appartamento al terzo piano dell'edificio di 6 piani in cui è sviluppato il rogo.

Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero un'anziana, un cittadino italiano e un'altra persona di origini straniere. Tra i feriti anche un addetto dell'officina da cui sono partite le fiamme.

Un ustionato è stato ospedalizzato in codice giallo al Policlinico di Milano, altri due sono stati soccorsi in codice verde.

Sul posto sono intervenute tre automediche, 6 ambulanze, numerosi mezzi dei vigili del fuoco e le forze dell'ordine.





