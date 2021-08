Baby-gang: a Viareggio rapina violenta per scooter, 2 feriti

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 01 AGO - Rapina violenta di una baby gang sul lungomare di Viareggio (Lucca), la notte scorsa, a danno di due adolescenti, 15 e 16 anni, feriti per difendere il loro scooter. Il branco, tutti giovanissimi come gli aggrediti, ha agito verso le 5 all'altezza di piazza d'Azeglio e secondo fonti gli assalitori sarebbero stati decine, forse addirittura una trentina. Si sono impossessati dello scooter, mentre i due rapinati sono stati portati in codice giallo dal 118 in ospedale per le lesioni subìte. Uno poi è stato dimesso con prognosi di guarigione di sette giorni, mentre l'altro è sempre al pronto soccorso per esami e in osservazione clinica. Indagini già avviate dal personale del commissariato di polizia che sta analizzando le immagini delle telecamere pubbliche e cercando testimonianze. Non è la prima volta negli ultimi tempi che a Viareggio e in Versilia si verificano intemperanze e turbolenze da parte di giovani, anche con il compimento di reati. A Viareggio il disagio viene evidenziato dagli abitanti chiedendo interventi. (ANSA).