Verdini resta a domiciliari, via libera giudice sorveglianza

(ANSA) - FIRENZE, 14 LUG - Denis Verdini continuerà a scontare ai domiciliari le pena inflittagli per il crac dell'ex Credito cooperativo fiorentino. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza di Firenze, accogliendo l'istanza avanzata dal suo difensore, avvocato Marco Rocchi.

Verdini, condannato in via definitiva a 6 anni e 6 mesi per la bancarotta dell'ex Ccf di cui è stato presidente, dopo un primo periodo trascorso nel carcere di Rebibbia stava già scontando la detenzione domiciliare per motivi di salute legati all'emergenza Covid nelle carceri. Secondo quanto spiegato dall'avvocato Rocchi, il tribunale di sorveglianza di Firenze ha ritenuto la detenzione domiciliare idonea al recupero sociale, tenuto conto anche del fatto che Verdini ha dimostrato di accettare la pena, costituendosi immediatamente in carcere quando la pena è diventata definitiva. (ANSA).