Commisso, aiutate Gattuso a fare felice Firenze

ROMA, 27 MAG - ''Aiutate Gattuso a fare un percorso che farà felici tutti a Firenze. Io sarò qui a difenderlo a spada tratta, come ho detto pure a lui, anche quando le cose non dovessero andare bene". Così Rocco Commisso esternando sui canali ufficiali della Fiorentina la soddisfazione per l'ingaggio dell'ex campione del mondo alla guida dei viola.

''Comunque non sono l'unico ad essere felice per questa scelta, anche i tifosi lo sono, l'entusiasmo è tornato e questo mi rende molto contento, cha piaccia o no per oggi si convive con i soldi di Rocco, la crisi economica c'è e deve tenerne conto anche la Fiorentina che comunque è senza debiti - ha proseguito il magnate italo americano - Mi auguro che questo consenso rimanga a lungo e non tornino le critiche, bisogna aiutare Gattuso, la squadra e la dirigenza che ringrazio per il lavoro svolto, siamo stati la prima società in Italia dopo la Roma ad annunciare il nuovo allenatore, lui è molto simile a me per carattere, l'ho sempre stimato, è uno che dice le cose sempre in faccia come faccio io. Ora lasciamolo lavorare''.

Quanto al mercato Commisso ha tenuto a precisare che ''ogni decisione sarà presa dalla società e dal tecnico''. Infine un pensiero per Beppe Iachini che ha portato la Fiorentina alla salvezza per due anni di fila: ''Ero già intenzionato da mesi a cambiare, ma voglio ringraziare Iachini ancora una volta, gli sarò sempre vicino per quello che ha fatto per la Fiorentina e per Firenze, è una bravissima persona, ha fatto un grande lavoro e lo raccomando nel calcio italiano a qualsiasi società''.

