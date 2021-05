Vaccini: Toscana; dalle ore 17 prenotazioni per nati 1972-73

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAG - Dalle ore 17 di oggi si aprono le prenotazioni per i nati nel 1972 e 1973 sul portale web della Toscana per le vaccinazioni anti-Covid. Lo annuncia Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, con un messaggio sui social. Si tratta della prima tranche di prenotazioni per le vaccinazioni della fascia 40-49: secondo la tabella di marcia annunciata dalla Regione nei giorni scorsi, seguiranno le aperture per le classi d'età 1974-75 (martedì 18), 1976-77 (mercoledì 19), 1978-1979 (giovedì 20) e 1980-81 (venerdì 21).

(ANSA).