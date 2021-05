In 'coda' per Duomo Firenze, in 500 per Torre Pisa

(ANSA) - FIRENZE, 01 MAG - Si è rivista la 'coda', anche se piccola, stamani a Firenze, in piazza Duomo, per entrare nella Cattedrale mentre la Cupola del Brunelleschi registra il 'tutto esaurito' nei sei turni di visite da 50 posti ciascuno. In 180 invece quelli che si sono prenotati per salire sul Campanile di Giotto, riaperto proprio oggi, circa la metà per il museo dell'Opera del Duomo.

Se nel capoluogo toscano le strade del centro storico si sono 'rianimate' con turisti o comunque visitatori, anche Pisa sta cercando di tornare alla sua normalità di città d'arte: a metà mattinata del giorno di riapertura dei monumenti di piazza dei Miracoli erano già stati venduti 500 biglietti per accedere alla Torre perdente e agli altri siti museali. Un buon risultato, dicono dalla Primaziale, "che supera le aspettative anche se un primo reale bilancio si potrà fare solo domani sera al termine di questo primo week end di aperture".

Prove d'estate, poi, nonostante il tempo non bellissimo e in peggioramento nel pomeriggio, in Versilia (Lucca): aperti già alcuni stabilimenti balneari, gente in spiaggia anche per approfittare della possibilità di mangiare al ristorante all'aperto. Sempre stamani infine la polizia stradale segnalava traffico intenso sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, in direzione mare. (ANSA).