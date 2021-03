Covid: balli e karaoke nel club, 25 multati a Prato

(ANSA) - PRATO, 20 MAR - Balli e karaoke, cibo e bevande: ma per le normative antiCovid non si può. Così la notte scorsa a Prato i carabinieri hanno chiuso un club per cinesi in via dei Confini e sanzionato i presenti, 25 persone intente ad intrattenersi in danze e canzoni. Alcuni di loro, alla vista dei militari ed approfittando delle luci soffuse, hanno cercato di nascondersi nel bagno o dietro il bancone venendo però subito bloccati. Molti presenti si trovano a stretto contatto durante le attività di ballo o comunque seduti nei divanetti, altri erano privi della mascherina di protezione o la indossavano in modo inappropriato ed a seguito delle verifiche sia la proprietà che tutti i presenti sono stati sanzionati e veniva intimata la chiusura del locale e sarà inoltrata all'autorità ulteriore richiesta di proroga della chiusura stante la recidività del club in dette infrazioni. Ad attivare il controllo notturno dei carabinieri del 112 sono stati la musica, un certo andirivieni e una procedura oramai consolidata per permettere l'accesso al locale, anche in taxi o accompagnati per evitare l'affollamento nel parcheggio: un incaricato veniva contattato dagli avventori via telefono, si accertava dell'identità e li faceva entrare da un ingresso secondario. Per non avere estranei il club era dotato di telecamere e di un grosso cane pastore tibetano che presidiava il perimetro esterno del locale. (ANSA).