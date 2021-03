Vaccini: Toscana,problemi a portale,migliaia utenti connessi

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - Portale regionale di prenotazione dei vaccini in tilt, a tratti, in Toscana nel giorno di riapertura delle agende per le categorie già presenti (scuola, forze dell'ordine e uffici giudiziari) con l'aggiunta delle persone nate tra il 1941 e il 1944. L'avvio delle prenotazioni, annunciato per le ore 9, ha registrato circa mezz'ora di ritardo, fa sapere la Regione, perché si aspettava la conferma definitiva dell'arrivo delle 40mila dosi di Astrazeneca attese questa settimana. Aperte le agende, il sistema ha registrato, alle ore 11, 10.400 prenotazioni per il vaccino Astrazeneca. Il sito ha poi continuato a funzionare a singhiozzo anche nel corso del pomeriggio a causa di problemi tecnici alle ore 14 la piattaforma aveva oltre 45mila connessioni in coda. Dalla Regione si apprende inoltre che a oggi, in Toscana, sono stati vaccinati 5.378 super fragili contattati dalle Asl di riferimento.

Intanto sempre oggi la Toscana ha superato la soglia di 400mila dosi somministrate tra Pfizer, Moderna e Astrazeneca. Alle 18.30, secondo il monitoraggio regionale della campagna di vaccinazione, ne sono state somministrate 406.221 dosi, di cui 285.787 come prima dose e 120.434 come richiamo.

(ANSA).