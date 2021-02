Musica: rassegna concerti in streaming da Pergola Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 03 FEB - Una rassegna di concerti realizzati al Teatro della Pergola di Firenze e trasmessi in streaming su YouTube: è quanto propongono gli Amici della Musica di Firenze in attesa della riapertura dei teatri e della possibilità di riprendere l'attività dal vivo.

Si tratta di tre appuntamenti, dal 6 al 20 febbraio, pensati volutamente per dare spazio a giovani e promettenti musicisti.

Si parte sabato 6 febbraio, alle ore 16, dal teatro della Pergola dove si esibiranno in concerto il Quartetto Shaborùz e il Quartetto Kaleidos, vincitori del primo concorso internazionale 'Piero Farulli' per Quartetti d'archi Junior. Gli appuntamenti successivi, il 13 e 20 febbraio, vedranno invece come protagonista l'Orchestra Galilei della Scuola di musica di Fiesole diretta da Edoardo Rosadini. (ANSA).