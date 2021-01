Covid: Toscana, 337 nuovi positivi

(ANSA) - FIRENZE, 05 GEN - I nuovi casi positivi al Covid in Toscana sono 337 su 7.923 tamponi molecolari e 6.359 test rapidi effettuati. Lo rende noto il presidente della Regione, Eugenio Giani, in un post du Facebook.

Il numero dei positivi risulta lievemente maggiore rispetto a ieri, quando i nuovi positivi erano 313 a fronte però di un minor numero di tamponi effettuati ovvero 5.210. "Il programma di screening dei casi positivi tra i cittadini di Campo nell'Elba promosso da Regione Toscana è terminato con una grande partecipazione - scrive inoltre Giani - l'attenzione rimane alta tracciando i contatti dei casi positivi. Grazie agli enti, alle associazioni e al personale sanitario che hanno fin da subito collaborato per la sicurezza e la salute dei cittadini elbani".

