A 103 anni riceve il vaccino, è il più anziano in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 05 GEN - Ha 103 anni ed è il più anziano in Toscana ad aver ricevuto il vaccino anti Covid: Basilio Pompei, per tutti 'nonno Basilio', ex macellaio di Pontassieve (Firenze), è uno dei 15 ospiti della Rsa Villa San Biagio, struttura covid free di Dicomano, in Mugello, che oggi sono stati vaccinati insiema d alcuni operatori.

Personaggio molto noto nella zona, spiega una nota, nonno Basilio è stato uno dei tanti soldati italiani catturati, rastrellati e deportati nei territori del Terzo Reich nei giorni che seguirono all'annuncio dell'armistizio dell'8 settembre 1943. Rinchiuso per due anni in un campo polacco, riuscì a fare ritorno in patria solo al termine di un viaggio lungo e rocambolesco. Sulla sua vicenda ha anche scritto il memoir 'Diari di guerra e di prigionia' insieme ad alcuni suoi compagni di sventura, e alla sua storia è dedicato anche un documentario dal titolo 'In mano ai barbari'. (ANSA).