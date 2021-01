Anziana positiva Covid si sente male a casa,soccorsa polizia

(ANSA) - LUCCA, 05 GEN - Si è sentita male nella sua abitazione a Lucca, venendo poi soccorsa dalla polizia allertata dai vicini, il giorno di Natale. La donna, 85 anni, è risultata positiva al Coronavirus: ora, spiega la questura di Lucca, le sue condizioni sono discrete ed è in netta ripresa.

A salvare l'anziana sono stati gli agenti delle volanti dopo l'allarme dato dai vicini di casa dell'85enne: da tre giorni, spiega sempre la questura, non la vedevano uscire, e bussando non ricevevano risposta. I poliziotti, utilizzando una lastra di radiografie, hanno sbloccato la serratura della porta d'ingresso, e una volta in casa hanno trovato la donna in stato di semi-incoscienza e con evidenti difficoltà respiratorie.

Tramite la sala operativa è stato chiamato il 118 e la donna è stata poi trasportata d'urgenza al pronto soccorso per essere poi ricoverata, esseno risultata positiva, nel reparto Covid dove si trova tuttora. (ANSA).