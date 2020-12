Calcio: Fiorentina; Commisso, 3-0 alla Juve fa ben sperare

(ANSA) - FIRENZE, 23 DIC - "Ieri sera è arrivato un regalo bellissimo con una vittoria storica a Torino contro la Juventus: dopo mesi di critiche smisurate e commenti fortemente negativi la migliore risposta è stata data dai ragazzi di Prandelli sul campo, con una prestazione che ci lascia ben sperare per il futuro''. Così Rocco Commisso in una lettera inviata a tutti i dipendenti della Fiorentina per fare gli auguri ma anche rimarcare la soddisfazione per i tre punti conquistati contro i bianconeri ''contro ogni pronostico'' come ha evidenziato sui social uno dei protagonisti, Dusan Vlahovic. Un successo che ai viola mancava da due mesi ed è arrivato alla fine di ''un anno davvero difficile sotto molti punti di vista - ha ribadito il presidente della Fiorentina - Pure nel nostro club abbiamo avuto oltre 40 persone che hanno contratto questo orribile virus, per fortuna siamo stati protetti e fino a oggi nessuno ha avuto seri problemi. Anche per questo motivo abbiamo destinato il nostro regalo di Natale a coloro che si stanno battendo per riportare in noi salute e libertà e sono convinto che questa scelta di affiancare la Fondazione Meyer nella ricerca renderà tutti orgogliosi". Il 3-0 inflitto a Ronaldo e compagni permette alla Fiorentina di allontanarsi dalle zone basse della classifica e Franck Ribéry, altro protagonista, negli spogliatoi dello Stadium ha guidato la festa dei compagni come mostra un video diffuso sul web: ''Il nostro duro lavoro paga, ora lo sanno tutti, avanti verso il nuovo anno con grande motivazione'' il massaggio su Instagram del campione francese che a fine gara ha raggiunto la famiglia a Monaco di Baviera. All'arrivo a Firenze in piena notte il resto della squadra ha trovato ad accoglierla qualche decina di tifosi entusiasti, fra i più acclamati Prandelli mentre Dragowski ha saltato allo slogan 'chi non salta bianconero è'. E il sindaco di Firenze Dario Nardella, dai microfoni di Radio Bruno, ha annunciato che questa sera verranno illuminate di viola tutte le torri e le porte della città.

