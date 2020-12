Coronavirus: Toscana, nuovi casi tornano sopra quota mille

(ANSA) - FIRENZE, 04 DIC - Tornano sopra quota mille i nuovi casi in Toscana: sono 1.071 quelli registrati nelle ultime 24 ore su 14.074 tamponi molecolari e 4.313 test rapidi effettuati.

I numeri sono stati diffusi come di consueto dal presidente della Regione, Eugenio Giani con un post su Facebook. Era dal 28 novembre - quando ne erano stati registrati 1.196 - che la Toscana non superava il migliaio di nuovi contagi giornalieri.

La Toscana (cpon 1,03), insieme a Molise (1.37), Veneto (1.11), Friuli Venezia Giulia (1.03) è fra le 4 tregioni con l'indice Rt piu' alto, sopra il valore 1 soglia, per la settimana 23-29 novembre 2020 (dati aggiornati al 2 dicembre). Le regioni con l'Rt piu basso sono invece Sardegna 0.67, la Liguria con 0.69, l'Umbria 0.71 e Piemonte con 0.76. Appena sotto il valore soglia 1 ci sono: Emilia Romagna (0.99), Lombardia (0.97) , Calabria (0.95), Lazio (0.94) e Puglia (0.92) e Abruzzo (0.9). Complessivamente le regioni sotto la soglia dell'Rt 1 sono 17.