Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 04 DIC - E' ufficiale, la Toscana passa da area rossa ad area arancione, così come la Campania, la Valle D'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano. Lo prevede un'ordinanza che verrà firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati della Cabina di regia tenutasi oggi.

Il passaggio, ha poi spiegato il presidente della Toscana Eugenio Giani, "avverrà alle 24 di domani": dalla mattina di domenica, quindi, possono "aprire i negozi che in zona rossa non potevano essere aperti" e che si potrà circolare all'interno del comune, senza autocertificazione. "Significa una diminuzione delle restrizioni - ha aggiunto Giani - che poi saranno oggetto di un'ordinanza da parte mia che pubblicherò domani".

L'ordinanza, ha aggiunto, "consentirà anche lo svolgimento di attività, a partire da domenica, per via interpretativa: penso alla caccia, alla pesca che saranno possibili all'interno del territorio toscano, ma anche altre attività come ad esempio gli estetisti".

Intanto nelle ultime 24 ore sono tornati sopra quota mille i nuovi casi in Toscana: sono 1.071 quelli registrati su 14.074 tamponi molecolari. Era dal 28 novembre - quando ne erano stati registrati 1.196 - che la Toscana non superava il migliaio di nuovi contagi giornalieri. Si registrano anche altri 42 decessi e un nuovo calo dei ricoveri: meno 58 rispetto a ieri, un record sottolinea sempre Giani secondo il quale "il fatto che si alleggerisca il carico sugli ospedali è un elemento che oggi va segnalato con oggettivo ottimismo e soddisfazione". (ANSA).