Coronavirus: Toscana, altri 42 morti, prosegue calo ricoveri

(ANSA) - FIRENZE, 04 DIC - Nel giorno in cui i nuovi casi in Toscana segnano un rialzo sopra quota mille, si registrano anche altri 42 decessi - 23 uomini e 19 donne con un'età media di 80 anni - che portano in totale i pazienti morti da inizio pandemia a quota 2.798. Con i 1.071 nuovi casi, età media 48 anni, odierni, sale invece a 106.875 il numero dei contagiati complessivi in Toscana: i nuovi casi sono l'1% in più rispetto al totale del giorno precedente.

I guariti crescono del 4,7% e raggiungono quota 70.798 (66,2% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.620.101, 14.074 in più rispetto a ieri, di cui il 7,6% positivo. Sono invece 4.152 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 25,8% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 4.313 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 33.279, -6,1% rispetto a ieri. Nuovo calo poi dei ricoverati: sono 1.681, 58 in meno rispetto a ieri, di cui 263 in terapia intensiva (9 in meno).

