Coronavirus:Toscana sotto 2.000 nuovi casi ma altri 51 morti

(ANSA) - FIRENZE, 19 NOV - La Toscana torna sotto quota 2.000 nuovi casi giornalieri di Covid: non accadeva dal 12 novembre quando però erano stati fatti circa 2.000 tamponi in meno. In particolare la rilevazione odierna parla di 1.972 casi, età media 49 anni, a fronte di 17.830 tamponi: una settimana fa i casi erano stati 1.932 e i tamponi 15.786. L'incidenza positivi-tamponi è pari oggi all'11,1 %, confermando il dato di ieri, quando era stata dell'11,2% ma su molti più tamponi, 22.365. Purtroppo si registrano altri 51 decessi (alcuni sono avvenuti nelle settimane scorse): si tratta di 26 uomini e 25 donne con un'età media di 82,2 anni. Complessivamente a oggi la Toscana, da inizio pandemia, conta 88.677 casi e 2.073 decessi.

I guariti crescono del 6,2% e raggiungono quota 32.480 (36,6% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.403.341. Gli attualmente positivi sono oggi 54.124, +0,03% rispetto a ieri. I ricoverati sono 2.101, 14 in più rispetto a ieri, di cui 287 in terapia intensiva, 5 in più. Ci sono poi 52.023 persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (stabili rispetto a ieri). Altre 50.138 (878 in meno rispetto a ieri, meno 1,7%) sono isolate perchè contatti di positivi. (ANSA).