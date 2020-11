Covid: in Toscana al via test rapidi da medico famiglia

(ANSA) - FIRENZE, 19 NOV - Inizia oggi in Toscana il percorso di distribuzione dei tamponi antigenici rapidi per medici e pediatri di famiglia in farmacia. Grazie all'accordo firmato dai sindacati Fimmg, Fimp e Simpef con la Regione, medici e pediatri potranno effettuare i test, in grado di dare il risultato in 20 minuti, anche nei loro studi e ambulatori oppure presso strutture messe a disposizione dalle Asl, registrandone poi l'esito nell'apposita app regionale.

"Il medico o pediatra - spiega la Regione - che voglia utilizzare i tamponi antigienici si rivolge alla farmacia e, tramite la sua tessera sanitaria, prenota i kit necessari nei tempi, nella periodicità e nelle quantità opportune, per poi ritirarle. Sarà così possibile un utilizzo sempre più diffuso di questa risorsa diagnostica, che si affiancherà al circuito più conosciuto della richiesta dei tamponi già presente sul territorio". Soddisfazione per l'accordo è stata espressa dall'asseossore regionale alla sanità Simone Bezzini: "Ringrazio - afferma - i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia e le farmacie per la disponibilità e la collaborazione.

In questo momento è fondamentale fare squadra ed essere uniti, quella contro il Covid è una battaglia che si vince tutti insieme. Grazie a questa nuova possibilità la Regione punta a incrementare ancora di più la capacità di testing, condizione fondamentale per spezzare le catene del contagio". (ANSA).