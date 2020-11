Calcio: Azzurri; Prima trasferta senza ct e senza inviati

(ANSA) - FIRENZE, 17 NOV - In una mattinata particolarmente ventosa a Firenze la Nazionale ha lasciato il centro tecnico di Coverciano dove ha svolto l'ultimo raduno del 2020, per raggiungere Sarajevo, sede della sfida con la Bosnia in programma domani sera (alle ore 20,45). Una gara che i 28 azzurri attualmente in gruppo cercheranno di vincere a tutti i costi per blindare il 1° posto del girone e l'accesso alla fase finale di Nations League. Anche se potrebbe bastare un pareggio qualora l'Olanda non superasse la Polonia.

Si tratta del primo viaggio senza inviati al seguito come fanno sapere dalla Federazione, ma anche la prima trasferta azzurra senza il ct Roberto Mancini sempre in quarantena perché non ancora negativizzato. Il programma odierno prevede conferenza stampa del vice Alberico Evani e di un giocatore intorno alle 17,30 e mezz'ora dopo allenamento di rifinitura, il tutto presso lo Stadio 'Grbavica' di Sarajevo. (ANSA).