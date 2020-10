Tennis: Trevisan, a Parigi avventura inaspettata

(ANSA) - FIRENZE, 19 OTT - "Se ripenso al torneo di Parigi difficile trovare qualcosa di negativo. Ovvio che tutte le partite sono state difficili. Di arrivare fino ai quarti del Roland Garros non me lo aspettavo, se me lo avessero detto prima del torneo non ci avrei creduto". Lo ha detto la tennista fiorentina Martina Trevisan, ricevuta oggi in Consiglio comunale a Firenze dopo l'exploit al Roland Garros. "Il mio obiettivo - ha aggiunto - era quello di passare le qualificazioni e giocare il tabellone principale. Poi quello che veniva, era tutto di guadagnato".

Rispondendo a chi gli chiedeva se sta nascendo una nuova generazione vincente di tennisti italiani, Trevisan ha risposto "che molte ragazze stanno lavorando molto bene, avremo nel futuro un ricambio generazionale". Intanto tra i suoi obiettivi, da qui ai prossimi mesi, "il torneo di Linz in Austria, poi partiremo per l'Australia".

"Quanto uno si sveglia la mattina - ha poi detto, emozionata - la prima cosa che deve avere è un obiettivo e un sogno per cercare di migliorarsi come persona e, nel mio caso, come atleta".

Trevisan è stata ricevuta in Consiglio dal presidente dell'assemblea Luca Milani e dall'assessore allo sport di Palazzo Vecchio Cosimo Guccione. (ANSA).