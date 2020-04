Covid:Toscana, 172 nuovi casi e 19 morti

(ANSA) - FIRENZE, 7 APR - Sono 172 - in lieve aumento su ieri (154) - i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, mentre 19 sono i nuovi decessi nello stesso arco di tempo (totale sale a 369). Diminuiscono sia i ricoveri ordinari (-29 rispetto a ieri) che quelli in terapia intensiva (-16). I contagiati totali sono saliti a 6.173. E' quanto riporta la Regione Toscana nella consueta nota di aggiornamento aggiungendo che 118 sono finora le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati") e 259 le guarigioni cliniche (senza più sintomi ma non ancora negativizzati). I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 5.427. Ad oggi, le guarigioni (virali e cliniche), 377, superano di poco il numero di decessi. Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono 1.087 (ordinari) e 263 in terapia intensiva. Sono invece 15.785 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana.