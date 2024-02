Mikaela Shiffrin torna sugli sci ad Andalo dopo l'infortunio

La campionessa americana Mikaela Shiffrin ha ripreso a sciare dopo la caduta avvenuta lo scorso gennaio in occasione della discesa libera di Coppa del Mondo a Cortina d'Ampezzo. La prima uscita è avvenuta ad Andalo, nel comprensorio Paganella Ski, dove la sciatrice Usa si è allenata per alcuni giorni in totale segretezza.

Ha alternato attività fisica a uscite sulle piste (come testimonia il video di Olympia Sport Media 2026 Trentino - Alto Adige Südtirol) senza pali e in sciata libera per recuperare gli automatismi e saggiare la gamba rimasta coinvolta. Sulla Paganella per anni si è allenata la nazionale Usa (con Bode Miller e Ted Ligety) e attualmente quella norvegese con il suo fidanzato Aleksander Aamodt Kilde.

Mikaela Shiffrin ha ora lasciato il Trentino per volare in Norvegia dove proseguirà il recupero psicofisico in vista della tappa di coppa del mondo ad Are. Shiffrin si era già allenata ad Andalo e sempre in incognito lo scorso dicembre durante una sessione di allenamenti della nazionale norvegese sulla pista Olimpionica del Comprensorio sciistico della Paganella, che domina Trento e la Valle dell'Adige.