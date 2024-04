Amadeus portato via in bici da Fiorello, la nuova opera di Harry Greb

Lo street artist Harry Greb è l'autore di un nuovo murale comparso a Roma, su Amadeus. Rai Sat(ira), l’opera che si trova in via Podgora, dietro l’entrata principale della Rai di viale Mazzini: Fiorello accompagna Amadeus in questa nuova avventura in stile extra terrestre della tv. INSTAGRAM HARRY GREB

Video Amadeus 'E.T.' portato via in bici da Fiorello