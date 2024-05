Mosca, avanziamo a Vovchansk, si combatte in città

Le parti occidentali e settentrionali di Vovchansk, nella regione ucraina di Kharkiv, sono cadute sotto il controllo delle forze russe: lo riferisce l'agenzia di stampa statale Tass, ripresa da Sky News.

L'esercito ucraino ha affermato che la situazione nella città di Vovchansk è sotto controllo ma ha dovuto ritirarsi in nuove posizioni vicino al villaggio di Lukyantsi a causa dei pesanti attacchi aerei russi.

Secondo la Tass, in città sono in corso scontri nelle strade.

La città assediata di Vovchansk, nel nord-est dell'Ucraina, è il luogo in cui le truppe di Kiev sono impegnate in intense battaglie con l'esercito russo.



