Il Parlamento georgiano ha approvato in via definitiva il controverso progetto di legge sull'influenza straniera, nonostante le manifestazioni su larga scala contro il testo che, secondo i suoi detrattori, sta allontanando il Paese caucasico dall'Europa per avvicinarlo a Mosca.

In terza e ultima lettura, i deputati hanno votato 84 a favore e 30 contro, secondo le immagini trasmesse dalla televisione di Stato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA