Busia, sulla diga di Genova rischio aumento costi

Per le regole del Pnrr "previste in caso di annullamento degli affidamenti" si rischiano "significativi aumenti dei costi per la Diga Foranea di Genova sulla quale l'autorità è recentemente intervenuta". Lo scrive il presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, nella presentazione della relazione annuale 2023 dell'Autorità.

Busia si riferisce "alle disposizioni che, in caso di annullamento degli affidamenti finanziati dal Pnrr, non prevedono la caduta del contratto affidato illegittimamente, ma riconoscono il diritto al risarcimento agli operatori pretermessi, col risultato che la stazione appaltante finisce per dover remunerare entrambi".



