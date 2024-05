"Jannik Sinner si ritirerà dal Mutua Madrid Open per un infortunio all'anca destra. Di conseguenza, domani non scenderà in campo per giocare la partita dei quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime". Con questo messsaggio sui social, gli organizzatori del Masters 1000 madrileno hanno annunciato la decisione dell'altoatesino n.2 al mondo di non proseguire, all'indomani della vittoria in tre set su Karen Khachanov.



