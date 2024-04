Borsa: Milano chiude in rosso con il tonfo di Stellantis

Seduta in rosso per Piazza Affari, al pari degli altri listini, con lo sguardo rivolto soprattutto alla Fed e alla tempistica sul taglio dei tassi.

A fine giornata il Ftse Mib lascia sul terreno l'1,6% a 33.746 punti con il crollo di Stellantis (-10,1%). A pesare sul gruppo italo-francese un primo trimestre deludente, in un clima di sfiducia per il settore auto in Europa a cui contribuiscono anche i risultati in calo di Mercedes e Volkswagen. Tra gli altri chiudono sotto pressione Iveco (-3,16%), Saipem (-2,2%), Leonardo (-2,08%), Nexi (-2,04%) e Tim (-1,42%).

Mfe perde il 3% nel giorno dell'assemblea di Prosieben di cui è azionista con quasi il 30% del capitale.

Bene, invece, i bancari alla vigilia delle trimestrali, la maggior parte la prossima settimana. Fineco sale dell1,65%, Bper dell'1,5%, Mps dell'1,25%.

Tra gli altri titoli rialzo dell'1,27% per Recordati.



