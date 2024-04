Di fronte alla strage di Suviana,lo sciopero di quattro ore proclamato per giovedì da Cgil e Uil diventa di otto in tutti i settori, pubblici e privati dell'Emilia-Romagna. A Bologna è confermata la manifestazione con concentramento in piazza XX settembre dalle 9. Lo annunciano i due sindacati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA