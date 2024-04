Iran, 'abbiamo inviato un messaggio importante agli Usa'

L'Iran ha inviato un messaggio importante agli Stati Uniti dopo l'attacco israeliano al consolato iraniano a Damasco ieri, ha affermato il ministro iraniano degli Esteri Hossein Amirabdollahian sul suo account X.

"Un messaggio importante è stato inviato al governo americano, in quanto sostenitore del regime sionista. L'America deve essere ritenuta responsabile dell'attacco", ha aggiunto, riferisce l'Irna. Stando ad Amirabdollahian, l'Iran ha convocato questa mattina l'incaricato d'affari dell'ambasciata svizzera che rappresenta gli interessi americani in Iran e ha sottolineato la responsabilità dell'amministrazione Usa nell'attacco.

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha condannato l'attacco israeliano al complesso consolare del suo paese a Damasco, affermando che "il crimine codardo non rimarrà senza risposta".

"Dopo ripetute sconfitte e fallimenti davanti alla fede e la volontà dei combattenti del Fronte della Resistenza, il regime sionista ha messi in agenda gli omicidi ciechi", ha detto Raisi sul sito web del suo ufficio.



