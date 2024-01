'Israele propone due mesi di pausa per il rilascio ostaggi'

Israele ha consegnato a Hamas tramite i mediatori dell'Egitto e del Qatar una proposta che include fino a due mesi di pausa nei combattimenti nell'mabito di un accordo in più fasi che includerebbe il rilascio dei restanti ostaggi a Gaza. Lo riporta Axios citando alcune fonti.

Israele, secondo quanto riporta Axios, starebbe aspettando una risposta di Hamas sulla proposta e sarebbe cautamente ottimista sulla possibilità di fare progressi nei prossimi giorni. La proposta include il rilascio di tutti gli ostaggi vivi e dei corpi di coloro che sono deceduti.

La prima fase vedrebbe il rilascio di donne, uomini sopra i 60 anni e ostaggi in condizioni mediche difficili. Le fasi successive sarebbero invece per il rilascio delle soldatesse, degli uomini sotto i 60 anni che non sono militari, i soldati e i corpi degli ostaggi deceduti. La proposta articolata su più fasi potrebbe portare a una pausa dei combattimenti fino a due mesi.

La proposta include anche che Israele e Hamas si accordino in anticipo su quanti prigionieri palestinesi da liberare per ogni ostaggio israeliano e poi trattative separate sui nomi dei prigionieri.



