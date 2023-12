Portogallo, Pedro Nuno Santos vince primarie socialisti

(ANSA-AFP) - LISBONA, 17 DIC - L'ex ministro delle Infrastrutture Pedro Nuno Santos, 46 anni, è il vincitore delle primarie del Partito socialista in Portogallo. Succede ad Antonio Costa come segretario generale del partito, le cui dimissioni dalla carica di primo ministro hanno portato alle elezioni legislative anticipate che sono fissate il prossimo 10 marzo. "Quello che vogliamo da ora in poi è un partito unito" che lavorerà "per dare stabilità" al paese, ha dichiarato Pedro Nuno Santos dopo aver ottenuto il 62% dei voti, secondo i risultati quasi definitivi. (ANSA-AFP).



