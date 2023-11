Mef cede il 25% di Mps per 920 milioni

Il ministero dell'Economia ha ceduto il 25% del Monte dei Paschi di Siena per un corrispettivo di 920 milioni attraverso l'operazione di Accelerated Book Building lanciata poche ore fa. L'offerta è stata aumentata dal 20 al 25% e lo sconto riconosciuto agli acquirenti è stato del 4,9%.

La richiesta per l'acquisto delle azioni del Monte dei Paschi di Siena è stata cinque volte rispetto all'offerta della accelerated book building del ministero dell'Economia. Il prezzo di 2,92 euro per azione è superiore di quasi il 50% rispetto al prezzo di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale della banca realizzato nel novembre 2022.



