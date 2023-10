Fedriga, intesa Regioni-governo sulla manovra

"Firmato l'accordo tra il governo e le Regioni sulla legge di Bilancio 2024". Lo afferma il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga in merito alla condivisione con l'esecutivo degli interventi per le regioni nell'ambito della manovra.

"L'accordo investe in servizi essenziali come la sanità e il trasporto pubblico locale - dice Fedriga - Si tratta dell'incremento di 11,2 miliardi dal 2024 al 2026 del Fondo sanitario nazionale, che si aggiunge a quello previsto dal governo" nella precedente manovra "e al trasporto pubblico locale al quale per il 2023 vanno 500 milioni per i mancati introiti legati alla pandemia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA