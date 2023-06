Ucraina, gli Usa verso ulteriori aiuti a Kiev per 2 miliardi

(ANSA) - NEW YORK, 09 GIU - Il Pentagono dovrebbe annunciare nelle prossime ore un nuovo pacchetto di aiuti in sicurezza da 2 miliardi di dollari per l'Ucraina. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, citando alcune fonti.

Questo finanziamento assegnato attraverso l'Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell'Ucraina (Usai) faciliterà - secondo Politico - l'acquisizione di lanciamissili e missili Hawk, oltre a due avanzati sistemi missilistici di difesa aerea Patriot. Un componente del pacchetto è il Patriot Advanced Capability Missile-3 (Pac-3) prodotto da Lockheed Martin.

L'altro è il Guidance Enhanced Missile (Gem-T) prodotto da Raytheon Technologies, che vanta capacità migliorate nel contrastare missili balistici tattici, missili da crociera e aerei nemici, a complemento del sistema missilistico Pac-3.

